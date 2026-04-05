Синнер ответил, обменял ли бы он свой титул на квалификацию сборной Италии на ЧМ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, согласился бы он обменять свой титул на то, чтобы сборная Италии по футболу квалифицировалась на чемпионат мира.

— Обменяли бы вы титул на то, чтобы Италия квалифицировалась на ЧМ?

— Это безумие, потому что я дал целое интервью, а теперь приходят французы и спрашивают меня об этом. Шучу, нет. Я бы с радостью пошёл на такой обмен. Многие молодые люди и дети не видели ЧМ с Италией, — приводит слова Синнера Eurosport.fr.

Напомним, в финале плей-офф квалификации чемпионата мира — 2026 Босния и Герцеговина обыграла Италию в серии пенальти (1:1, 4:1 пен.).