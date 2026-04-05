Бадоса отреагировала на слова Циципаса о конкуренции в отношениях с теннисистками

113-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях отреагировала на высказывание своего бывшего возлюбленного грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что не стал бы встречаться с теннисисткой.

– Девушка-теннисистка или девушка, которая не играет в теннис?

– Девушка, не связанная с теннисом.

– Почему?

– Поверь мне. Даже если вы не хотите признавать наличие конкуренции, она всегда есть, — сказал Циципас в интервью Tennis Legend.

Бадоса в комментариях оставила три смеющихся эмодзи. Позже на её сообщение отреагировала немецкая теннисистка Ева Лис.

«Мужчины», — написала Лис.

«Ева, прости, мы не можем быть подругами. Я стану соревноваться и не буду желать тебе лучшего лол. Пока», — ответила Бадоса.