Бадоса отреагировала на слова Циципаса о конкуренции в отношениях с теннисистками

113-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях отреагировала на высказывание своего бывшего возлюбленного грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что не стал бы встречаться с теннисисткой.
– Девушка-теннисистка или девушка, которая не играет в теннис?
– Девушка, не связанная с теннисом.
– Почему?
– Поверь мне. Даже если вы не хотите признавать наличие конкуренции, она всегда есть, — сказал Циципас в интервью Tennis Legend.
Бадоса в комментариях оставила три смеющихся эмодзи. Позже на её сообщение отреагировала немецкая теннисистка Ева Лис.
«Мужчины», — написала Лис.
«Ева, прости, мы не можем быть подругами. Я стану соревноваться и не буду желать тебе лучшего лол. Пока», — ответила Бадоса.