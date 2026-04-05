Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бадоса отреагировала на слова Циципаса о конкуренции в отношениях с теннисистками

Комментарии

113-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях отреагировала на высказывание своего бывшего возлюбленного грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что не стал бы встречаться с теннисисткой.

– Девушка-теннисистка или девушка, которая не играет в теннис?
– Девушка, не связанная с теннисом.

– Почему?
– Поверь мне. Даже если вы не хотите признавать наличие конкуренции, она всегда есть, — сказал Циципас в интервью Tennis Legend.

Бадоса в комментариях оставила три смеющихся эмодзи. Позже на её сообщение отреагировала немецкая теннисистка Ева Лис.

«Мужчины», — написала Лис.

«Ева, прости, мы не можем быть подругами. Я стану соревноваться и не буду желать тебе лучшего лол. Пока», — ответила Бадоса.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android