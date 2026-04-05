60-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне стал чемпионом турнира ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В финале он обыграл испанца Даниэля Мерида-Агилара (136-й в рейтинге) со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Навоне ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Мерида-Агилара ни одного эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Для Навоне титул в Бухаресте стал дебютным в карьере на уровне ATP. Ранее Навоне сыграл в финале турнира в Бухаресте-2024, где уступил Мартону Фучовичу (4:6, 5:7). В решающем матче соревнований в Рио-де-Жанейро аргентинец проиграл своему соотечественнику Себастьяну Баэсу (2:6, 1:6).