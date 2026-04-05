Лоренцо Музетти рассказал о настрое перед «Мастерсом» в Монте-Карло

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о своём настрое перед турниром категории «Мастерс», который стартовал в Монте-Карло 5 апреля. Музетти начнёт своё выступление со второго круга.
Последний раз Музетти выходил на корт 7 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где проиграл во втором круге венгру Мартону Фучовичу. Ранее теннисист жаловался на обострившуюся травму правого квадрицепса.
«Настрой должен быть таким: подходить к каждому матчу по отдельности и стараться выйти в финал, ну или хотя бы продолжать продвигаться по турнирной таблице. Мой приоритет сейчас – это хорошее самочувствие. Я постарался восстановить форму на 100%, и это то, что больше всего меня радует. Очень хочу начать всё сначала», — приводит слова Музетти Punto de Break.
