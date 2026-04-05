Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кей Нисикори опроверг информацию, что завершит карьеру на «челленджере» в Сарасоте

Кей Нисикори опроверг информацию, что завершит карьеру на «челленджере» в Сарасоте
Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори опроверг информацию, что завершит профессиональную карьеру на «челленджере» в Сарасоте.

«Привет всем. Много ложной информации в Сети. Да, я играю на «челленджере» в Сарасоте, и нет, я не завершаю карьеру на этой неделе. Сам сделаю обновление по этой теме в ближайшее время. Спасибо», — написал Нисикори в социальных сетях.

Ранее издание Sarasota Herald-Tribune со ссылкой на слова директора турнира сообщило, что японец намерен завершить карьеру в Сарасоте.

Нисикори 36 лет. Он является финалистом US Open — 2014, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016. За карьеру он завоевал 12 титулов в одиночном разряде.

