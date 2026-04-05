Кей Нисикори опроверг информацию, что завершит карьеру на «челленджере» в Сарасоте

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори опроверг информацию, что завершит профессиональную карьеру на «челленджере» в Сарасоте.

«Привет всем. Много ложной информации в Сети. Да, я играю на «челленджере» в Сарасоте, и нет, я не завершаю карьеру на этой неделе. Сам сделаю обновление по этой теме в ближайшее время. Спасибо», — написал Нисикори в социальных сетях.

Ранее издание Sarasota Herald-Tribune со ссылкой на слова директора турнира сообщило, что японец намерен завершить карьеру в Сарасоте.

Нисикори 36 лет. Он является финалистом US Open — 2014, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016. За карьеру он завоевал 12 титулов в одиночном разряде.