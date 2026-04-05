Пэт Кэш назвал теннисистов, которые могут бросить вызов Алькарасу и Синнеру на ТБШ

Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш назвал игроков, способных бросить вызов испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы на турнирах «Большого шлема».

«Я не думаю, что есть кто-то, кто реально может бросить вызов этим парням.

Думаю, тот, кто может бросить вызов — возможно, не всегда на турнирах «Большого шлема», но всё же представляет угрозу — это Новак. Мы это видели, он всё ещё в игре, он по-прежнему может быть опасен. Ещё, думаю, что Джек Дрейпер, у него есть мощь, психологическая устойчивость. И он только вернулся после долгого отсутствия и уже на втором турнире обыграл Джоковича. Да, Новак уже не так стабилен, как раньше, но он всё ещё заставляет этих ребят нервничать, у него есть нечто особенное.

Думаю, Фис, если это будет его день, то он тоже может стать одним из тех, кто бросит вызов, но пока он должен подниматься в рейтинге. А в остальном — всё те же знакомые лица.

Если говорить о Звереве — да, в свой лучший день он тоже может выиграть, но эти двое на вершине будут доминировать в ближайшие четыре года? То есть это 16 турниров «Большого шлема», которые они разделят. Не знаю, дотянет ли это до 20, но, в общем — они будут довольно доминирующими игроками в ближайшие годы», – приводит слова Кэша Tennis 365.