Хачанов и Рублёв проиграли в стартовом матче парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив в стартовом матче турнира чешскому дуэту Якуб Меншик/Иржи Легечка со счётом 3:6, 4:6.
Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
05 апреля 2026, воскресенье. 17:05 МСК
Иржи Легечка
Якуб Меншик
И. Легечка Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из восьми. Дуэт Меншик/Легечка сделал в игре три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Легечка и Меншик сыграют с американо-британским дуэтом Кристиан Харрисон/Нил Скупски.
