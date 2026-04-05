Хачанов и Рублёв проиграли в стартовом матче парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, уступив в стартовом матче турнира чешскому дуэту Якуб Меншик/Иржи Легечка со счётом 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из восьми. Дуэт Меншик/Легечка сделал в игре три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Легечка и Меншик сыграют с американо-британским дуэтом Кристиан Харрисон/Нил Скупски.