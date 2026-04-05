Пэт Кэш: карьера Синнера будет более долгой, а у Алькараса — неровной

Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш поделился мнением о перспективах испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, предположив, чья карьера окажется более успешной.

«Почему-то я думаю, что у Синнера будет более долгая карьера, а у Алькараса она будет более неровной.

Когда Карлос на пике — он непобедим. Но не думаю, что разница между ними будет большой. Никогда не знаешь из-за травм, но считаю, что Синнер будет более стабильным и проведёт более долгую карьеру.

Думаю, у Карлоса будут отдельные поражения — ранние вылеты, что-то такое. Не знаю, кто в итоге выиграет больше. Наверное, Алькарас, но разница, думаю, не будет большой», – приводит слова Кэша Tennis 365.