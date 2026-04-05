Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пэт Кэш: карьера Синнера будет более долгой, а у Алькараса — неровной

Комментарии

Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш поделился мнением о перспективах испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, предположив, чья карьера окажется более успешной.

«Почему-то я думаю, что у Синнера будет более долгая карьера, а у Алькараса она будет более неровной.

Когда Карлос на пике — он непобедим. Но не думаю, что разница между ними будет большой. Никогда не знаешь из-за травм, но считаю, что Синнер будет более стабильным и проведёт более долгую карьеру.

Думаю, у Карлоса будут отдельные поражения — ранние вылеты, что-то такое. Не знаю, кто в итоге выиграет больше. Наверное, Алькарас, но разница, думаю, не будет большой», – приводит слова Кэша Tennis 365.

Материалы по теме
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android