Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис — Таллон Грикспор, результат матча 5 апреля 2026, счет 2:1, 1-й круг, «Мастерс», Монте-Карло

Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Бубликом
Комментарии

203-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в стартовом матче турнира представителя Нидерландов Таллона Грикспора (30-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
05 апреля 2026, воскресенье. 17:50 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 6
7 9 		1 4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Монфис выполнил девять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Таллон Грикспор сделал в игре три эйса, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Сетка турнира в Монте-Карло
Календарь турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android