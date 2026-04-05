Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Бубликом
203-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в стартовом матче турнира представителя Нидерландов Таллона Грикспора (30-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:4.
Монте-Карло. 1-й круг
05 апреля 2026, воскресенье. 17:50 МСК
Гаэль Монфис
Таллон Грикспор
Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Монфис выполнил девять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Таллон Грикспор сделал в игре три эйса, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов.
Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
