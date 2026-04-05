Джессика Пегула — чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США), обыграв украинку Юлию Стародубцеву (89-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Чарльстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
89
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Джессика Пегула выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Юлия Стародубцева сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми в матче.
Для 32-летней Пегулы титул в Чарльстоне стал 11-м в карьере. Американка во второй раз подряд становится чемпионкой турнира. В сезоне-2025 она обыграла в финале соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:3, 7:5.
Материалы по теме
