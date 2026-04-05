Пегула во второй раз подряд стала чемпионкой турнира в Чарльстоне

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула во второй раз подряд одержала победу на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале розыгрыша турнира сезона-2026 она обыграла украинку Юлию Стародубцеву (89-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Пегула становилась чемпионкой турнира в 2025 году. В решающем матче турнира она была сильнее другой американской теннисистки Софьи Кенин со счётом 6:3, 7:5.

Для 32-летней Пегулы титул на турнире в Чарльстоне стал 11-м в одиночных разрядах на турнирах WTA и вторым в сезоне-2026. В феврале она завоевала чемпионский трофей на «тысячнике» в Дубае.