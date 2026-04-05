Мари Боузкова — Панна Удварди, результат матча 5 апреля 2026, счет 2:1, финал WTA-250, Богота

Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Боготе
26-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-450 в Боготе (Колумбия), обыграв в финальном матче соревнований венгерку Панну Удварди (92-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.

05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
2 : 1
6 7 		6 6
7 9 		2 2
         
Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. За время матча Мари Боузкова выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Панна Удварди сделала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов.

Для 28-летней Боузковой трофей в Боготе стал третьим в карьере на турнирах WTA. Ранее теннисистка дважды побеждала на соревнованиях в Праге в 2022 и 2025 годах.

