Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Боготе
26-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-450 в Боготе (Колумбия), обыграв в финальном матче соревнований венгерку Панну Удварди (92-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.
Богота. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
26
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. За время матча Мари Боузкова выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Панна Удварди сделала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов.
Для 28-летней Боузковой трофей в Боготе стал третьим в карьере на турнирах WTA. Ранее теннисистка дважды побеждала на соревнованиях в Праге в 2022 и 2025 годах.
