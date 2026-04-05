«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, стартовал грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1-й круг. Результаты матчей 5 апреля:

Кэмерон Норри (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:0);

Мартон Фучович (Венгрия) — Алехандро Табило (Чили) – 4:6, 3:6;

Гаэль Монфис (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7 (7:9), 6:1, 6:4;

Моиз Куаме (Франция) — Уго Умбер (Франция) – 3:6, 5:7.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.