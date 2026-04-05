Главная Теннис Новости

Пегула обратилась к Стародубцевой после победы в финальном матче на турнире в Чарльстоне

Пегула обратилась к Стародубцевой после победы в финальном матче на турнире в Чарльстоне
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к украинской теннисистке Юлии Стародубцевой после завершения финального матча турнира WTA-500 в Чарльстоне. Американка одержала победу со счётом 6:2, 6:2.

Чарльстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
2 		2
         
Юлия Стародубцева
89
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

«Прежде всего хочу поздравить Юлию. Ты показала потрясающий теннис на этой неделе. Желаю тебе и твоей команде только удачи. Для тех, кто не знает, у неё удивительная история. Советую вам узнать о ней немного больше и продолжать её поддерживать», – сказала Пегула на церемонии награждения.

Для 32-летней Пегулы титул на турнире в Чарльстоне стал 11-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде и вторым в 2026 году. Ранее американка одержала победу на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ).

