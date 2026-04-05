Пегула обратилась к Стародубцевой после победы в финальном матче на турнире в Чарльстоне
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к украинской теннисистке Юлии Стародубцевой после завершения финального матча турнира WTA-500 в Чарльстоне. Американка одержала победу со счётом 6:2, 6:2.
Чарльстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
Джессика Пегула
Юлия Стародубцева
«Прежде всего хочу поздравить Юлию. Ты показала потрясающий теннис на этой неделе. Желаю тебе и твоей команде только удачи. Для тех, кто не знает, у неё удивительная история. Советую вам узнать о ней немного больше и продолжать её поддерживать», – сказала Пегула на церемонии награждения.
Для 32-летней Пегулы титул на турнире в Чарльстоне стал 11-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде и вторым в 2026 году. Ранее американка одержала победу на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ).
Материалы по теме
- 6 апреля 2026
-
11:18
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47
-
08:30
-
06:57
-
05:25
-
03:35
-
01:25
-
00:29
-
00:11
- 5 апреля 2026
-
23:37
-
23:15
-
23:02
-
22:37
-
21:39
-
20:13
-
18:48
-
18:22
-
17:55
-
16:53
-
16:51
-
16:31
-
16:10
-
15:11
-
14:35
-
14:29
-
14:03
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:32
-
13:14