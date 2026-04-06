«Это безумие». Джессика Пегула — о втором подряд титуле на турнире в Чарльстоне

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале она обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:2, во второй раз подряд став чемпионкой турнира.
«Это безумие. И в прошлом году, и в этом путь был действительно непростым. Думаю, иногда, когда выигрываешь турнир, начинаешь романтизировать ситуацию и думать: «О, это было так легко», хотя на самом деле это не так. Обычно бывают дни, когда очень тяжело.
Поэтому, возвращаясь защищать титул, я немного изменила свой настрой. Я сказала себе: «Послушай, прошлый год был очень тяжёлым, не всё шло идеально». И, думаю, это помогло мне пройти через множество сложных матчей на этой неделе», – сказала Пегула в студии Tennis Channel.
- 6 апреля 2026
-
12:13
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:18
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47
-
08:30
-
06:57
-
05:25
-
03:35
-
01:25
-
00:29
-
00:11
- 5 апреля 2026
-
23:37
-
23:15
-
23:02
-
22:37
-
21:39
-
20:13
-
18:48
-
18:22
-
17:55
-
16:53
-
16:51
-
16:31
-
16:10
-
15:11
-
14:35
-
14:29
-
14:03
-
13:58