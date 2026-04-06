Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это безумие». Джессика Пегула — о втором подряд титуле на турнире в Чарльстоне

Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале она обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:2, во второй раз подряд став чемпионкой турнира.

Чарльстон. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 20:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Юлия Стародубцева
89
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

«Это безумие. И в прошлом году, и в этом путь был действительно непростым. Думаю, иногда, когда выигрываешь турнир, начинаешь романтизировать ситуацию и думать: «О, это было так легко», хотя на самом деле это не так. Обычно бывают дни, когда очень тяжело.

Поэтому, возвращаясь защищать титул, я немного изменила свой настрой. Я сказала себе: «Послушай, прошлый год был очень тяжёлым, не всё шло идеально». И, думаю, это помогло мне пройти через множество сложных матчей на этой неделе», – сказала Пегула в студии Tennis Channel.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android