«Это безумие». Джессика Пегула — о втором подряд титуле на турнире в Чарльстоне

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале она обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:2, во второй раз подряд став чемпионкой турнира.

«Это безумие. И в прошлом году, и в этом путь был действительно непростым. Думаю, иногда, когда выигрываешь турнир, начинаешь романтизировать ситуацию и думать: «О, это было так легко», хотя на самом деле это не так. Обычно бывают дни, когда очень тяжело.

Поэтому, возвращаясь защищать титул, я немного изменила свой настрой. Я сказала себе: «Послушай, прошлый год был очень тяжёлым, не всё шло идеально». И, думаю, это помогло мне пройти через множество сложных матчей на этой неделе», – сказала Пегула в студии Tennis Channel.