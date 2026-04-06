«Надеюсь, сыграем в Монте-Карло». Алькарас — о возможном первом матче с Синнером в сезоне

«Надеюсь, сыграем в Монте-Карло». Алькарас — о возможном первом матче с Синнером в сезоне
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможной встрече с итальянцем Янником Синнером на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Честно говоря, меня удивило, что Янник после Индиан-Уэллса и Майами приехал играть в Монте-Карло. Это показывает, в какой отличной физической форме он находится и на что способен. Надеюсь, мы сможем встретиться здесь — в этом сезоне мы ещё ни разу не играли друг против друга, надеюсь, это произойдёт на грунтовой части сезона», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас посеян на «Мастерсе» в Монте-Карло под первым номером, а Синнер – под вторым. Теннисисты смогут сыграть друг с другом только в финале турнира.

Ранее Синнер одержал победу на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, став первым игроком в истории с момента основания турнира в Майами в 1985 году, которому удалось сделать «Солнечный дубль», не проиграв ни одного сета.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
