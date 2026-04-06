Томми Пол стал победителем турнира в Хьюстоне

21-я ракетка мира американец Томми Пол стал победителем теннисного турнира в Хьюстоне. В финальном матче он обыграл представителя Аргентины Романа Андреса Бурручагу со счётом 6:1, 3:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты. Пол за это время реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Его соперник выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

За победу в финале турнира в Хьюстоне Пол получит 250 рейтинговых очков и $ 106 тыс. призовых. Аргентинец, в свою очередь, получит 165 рейтинговых очков и $ 62 тыс.