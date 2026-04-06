Мирра Андреева сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Соболенко осталась в лидерах

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила 10-ю строчку в рейтинге и осталась лучшей из россиянок. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко. В топ-10 нет никаких изменений, кроме того, что американка Джессика Пегула набрала очки за победу в турнире WTA-500 в Чарльстоне.

Рейтинг WTA от 6 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков.

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7278.

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7263.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3907.

9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.

10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3121...

13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886...

19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001…

21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…

22 (22). Анна Калинская (Россия) — 1813…

60 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 1023…

65 (66). Анастасия Захарова (Россия) — 978...

73 (74). Оксана Селехметьева (Россия) — 898...

90 (99) Анна Блинкова (Россия) — 819.