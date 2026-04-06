Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP, Рублёв и Хачанов поднялись на одну строчку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге ATP. Карен Хачанов и Андрей Рублёв поднялись на одну позицию. В топ-10 рейтинга ATP случилось одно изменение — Бен Шелтон обошёл соотечественника Тейлора Фрица. Испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 6 апреля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205.

4 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4720.

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4095.

7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000.

8 (9). Бен Шелтон (США) — 3900.

9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3870.

10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610...

14 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2410.

15 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.