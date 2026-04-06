Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 6 апреля
Сегодня, 6 апреля, продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1-й круг. Расписание на 6 апреля:

12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Карен Хачанов;
12:00. Андрей Рублёв – Нуну Боржеш (Португалия);
13:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Адриан Маннарино (Франция);
13:30. Себастьян Баэс (Аргентина) – Стэн Вавринка (Швейцария);
13:30. Иржи Легечка (Чехия) – Эмилио Нава (США);
15:00. Жоао Фонсека (Бразилия) – Габриэль Диалло (Канада);
15:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Томаш Махач (Чехия);
15:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция);
15:00. Кристьян Гарин (Чили) – Маттео Арнальди (Италия);
16:30. Флавио Коболли (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина);
16:30. Валантен Вашеро (Монако) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
16:30. Денис Шаповалов (Канада) – Александр Блокс (Бельгия).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
