«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1-й круг. Расписание на 6 апреля:

12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Карен Хачанов;

12:00. Андрей Рублёв – Нуну Боржеш (Португалия);

13:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Адриан Маннарино (Франция);

13:30. Себастьян Баэс (Аргентина) – Стэн Вавринка (Швейцария);

13:30. Иржи Легечка (Чехия) – Эмилио Нава (США);

15:00. Жоао Фонсека (Бразилия) – Габриэль Диалло (Канада);

15:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Томаш Махач (Чехия);

15:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция);

15:00. Кристьян Гарин (Чили) – Маттео Арнальди (Италия);

16:30. Флавио Коболли (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина);

16:30. Валантен Вашеро (Монако) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

16:30. Денис Шаповалов (Канада) – Александр Блокс (Бельгия).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.