Синнер — об ожиданиях от грунтового сезона: знаю, что могу хорошо играть на этом покрытии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего старта на «Мастерсе» в Монте-Карло, который станет для него первым турниром на грунте в сезоне-2026.

«Я считаю, что прошлый год на грунте был отличным. Ментально я знаю, что могу хорошо играть на этом покрытии, но это не значит, что я буду побеждать. Я с нетерпением жду этого, стараюсь поставить себя в нужное положение, а дальше посмотрим. Я не могу предсказать будущее», – приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

В сезоне-2025 Синнер не принимал участия в розыгрыше «Мастерса» в Монте-Карло из-за дисквалификации. Однако он вышел в финал на «Мастерсе» в Риме и был финалистом «Ролан Гаррос» – 2025.