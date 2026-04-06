Главная Теннис Новости

«Очень особенное ощущение». Синнер — о победах на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями после победы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Для меня это очень особенное ощущение, потому что речь идёт о двух совершенно разных турнирах — с разными условиями и ситуациями на корте. Так что я очень рад. Рад видеть прогресс на этом покрытии в последних турнирах. В целом это очень позитивный момент.

Конечно, я недавно приехал сюда, в Монте-Карло, и уже через пару дней снова выходить на корт — это непросто, но я доволен. И, знаете, нет места лучше для игры в теннис: нет ветра, прекрасное солнце. Посмотрим, чего нам удастся добиться здесь в этом году», – приводит слова Синнера пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
