Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал, как проходит подготовка к «Мастерсу» в Монте-Карло

Янник Синнер рассказал, как проходит подготовка к «Мастерсу» в Монте-Карло
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о процессе подготовки к первому грунтовому турниру в сезоне – «Мастерсу» в Монте-Карло.

– Ты выиграл в Майами — как ты выстраиваешь этот период с точки зрения поездок, отдыха, времени на корте и физической подготовки к турниру в Монте-Карло?
– Я по-прежнему считаю, что иногда самые простые вещи — самые эффективные. Мы начали в четверг утром, провели пару тренировок. Первая была очень спокойной — только с тренером. Вторая — уже на центральном корте, чтобы прочувствовать условия, потому что обычно не так много времени удаётся там тренироваться, поэтому нужно выходить заранее.

Затем снова было две тренировки, а начиная с сегодняшнего дня [5 апреля] — уже только одна, – приводит слова Синнера пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android