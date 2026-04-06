Пегула повторила достижение Серены Уильямс в рамках турнира в Чарльстоне

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула повторила достижение 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Серены Уильямс в рамках турнира в Чарльстоне, выиграв его два раза подряд. Ранее Пегула обыграла в финале турнира украинку Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:2.

Серена Уильямс побеждала на турнире в Чарльстоне в 2012 и 2013 годах, обыграв в решающих матчах соревнований чешку Люси Шафаржову и сербку Елену Янкович соответственно.

Для 32-летней Пегулы титул на турнире в Чарльстоне стал 11-м в одиночных разрядах на турнирах WTA и вторым в сезоне-2026. В феврале она завоевала чемпионский трофей на «тысячнике» в Дубае.