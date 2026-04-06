Андрей Рублёв положительно оценил свой настрой на «Мастерс» в Монте-Карло
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что хорошо чувствует себя перед началом турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло в одиночном разряде.
— Как ты себя чувствуешь на данный момент?
— Да классно я себя чувствую, приятно вернуться в Монако на классный турнир. Первый турнир для меня на грунте, поэтому, конечно, пока что впечатления хорошие, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
Рублёв сыграет первый матч в одиночном разряде сегодня, 6 апреля. Он встретится в стартовом круге с португальцем Нуну Боржешем, занимающим в мировом рейтинге 50-е место.
Ранее Рублёв сыграл в паре с Кареном Хачановым в первом круге этого турнира в парном разряде, где дуэт проиграл чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику.
Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
05 апреля 2026, воскресенье. 17:05 МСК
Иржи Легечка
Якуб Меншик
И. Легечка Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Материалы по теме
