Андрей Рублёв положительно оценил свой настрой на «Мастерс» в Монте-Карло

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что хорошо чувствует себя перед началом турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло в одиночном разряде.

— Как ты себя чувствуешь на данный момент?

— Да классно я себя чувствую, приятно вернуться в Монако на классный турнир. Первый турнир для меня на грунте, поэтому, конечно, пока что впечатления хорошие, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Рублёв сыграет первый матч в одиночном разряде сегодня, 6 апреля. Он встретится в стартовом круге с португальцем Нуну Боржешем, занимающим в мировом рейтинге 50-е место.

Ранее Рублёв сыграл в паре с Кареном Хачановым в первом круге этого турнира в парном разряде, где дуэт проиграл чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику.