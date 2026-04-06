«Как всё прошло? Никак». Рублёв — о матче парного разряда в первом круге Монте-Карло

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о матче первого круга «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде, где он сыграл в паре с Кареном Хачановым и уступил чешскому дуэту Якуба Меншика и Иржи Легечки.

— И здесь уже успел сыграть с Кареном. Как всё прошло?

— Прошло никак, но хорошо хоть, с пары начали (смеётся). Теперь самое главное — вот одиночки. Слава богу, пару сыграли, почувствовали немножко условия здесь. Вот теперь готовы к одиночкам, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Рублёв сыграет первый матч в одиночном разряде сегодня, 6 апреля. Он встретится в стартовом круге с португальцем Нуну Боржешем, занимающим в мировом рейтинге 50-е место.