Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хорошие матчи с топовыми игроками». Рублёв — о выставочном турнире в Ниме

«Хорошие матчи с топовыми игроками». Рублёв — о выставочном турнире в Ниме
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему решил использовать выставочный турнир UTS в Ниме (Франция) для подготовки к грунтовому сезону.

– Ты играл в Ниме, тоже прекрасное место, и там хорошо играл. Как там всё было?
— Да, это, наверное, один из самых красивых вообще стадионов, на которых я играл. Не один из, а, наверное, самый красивый. Поэтому классное событие, и классно, что будут у меня воспоминания об этом на всю жизнь.

— Насколько важен был UTS в Ниме для подготовки к грунту?
— Да не то чтобы важно, просто есть гарантированно хорошие матчи с топовыми игроками, где все играют на серьёзке, хотят выиграть и уже условия там такие, в плане правил, то, что нужно играть розыгрыши, нужно бегать, времени мало. Мне кажется, в моём случае для меня быстрее даёт адаптацию, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android