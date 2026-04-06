«Хорошие матчи с топовыми игроками». Рублёв — о выставочном турнире в Ниме

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему решил использовать выставочный турнир UTS в Ниме (Франция) для подготовки к грунтовому сезону.

– Ты играл в Ниме, тоже прекрасное место, и там хорошо играл. Как там всё было?

— Да, это, наверное, один из самых красивых вообще стадионов, на которых я играл. Не один из, а, наверное, самый красивый. Поэтому классное событие, и классно, что будут у меня воспоминания об этом на всю жизнь.

— Насколько важен был UTS в Ниме для подготовки к грунту?

— Да не то чтобы важно, просто есть гарантированно хорошие матчи с топовыми игроками, где все играют на серьёзке, хотят выиграть и уже условия там такие, в плане правил, то, что нужно играть розыгрыши, нужно бегать, времени мало. Мне кажется, в моём случае для меня быстрее даёт адаптацию, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».