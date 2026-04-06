Даниил Медведев: я очень хороший игрок, но не собираюсь выигрывать 20 ТБШ

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою форму в сезоне-2026, отметив, что не совсем доволен своими результатами.

«Я иду третьим в гонке и доволен своей игрой. Однако я не из тех, кто может играть плохо и при этом выигрывать матчи. Чтобы побеждать, мне нужно играть хорошо, поэтому если я выиграл много матчей — значит, я действительно хорошо играл.

Я не доволен тем, что не смог показать это на всех турнирах, в которых участвовал, но таков теннис. В этом и разница между теми, кто выигрывает 20 турниров «Большого шлема», и мной: я очень хороший игрок, но не собираюсь выигрывать 20 «Шлемов», – сказал Медведев в видео, размещённом на YouTube-канале турнира в Монте-Карло.

Материалы по теме
«Полуфинал на грунте будет хорошим результатом». Медведев начинает новый отрезок сезона
«Полуфинал на грунте будет хорошим результатом». Медведев начинает новый отрезок сезона
