«Уже перебор». Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах

«Уже перебор». Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблеме отсутствия приватности для игроков на турнирах.

«У нас не так много личного пространства на турнирах, и, на мой взгляд, это уже слишком. У нас должны быть места, где мы можем побыть одни, без съёмки.

Для болельщиков это здорово — им нравится видеть, что происходит за кулисами, чем мы занимаемся, как устроены зоны внутри турниров. Но для игроков это немного странно, потому что у нас больше нет места, где можно расслабиться, — мы постоянно думаем о том, что вокруг камеры и за нами наблюдают.

Когда камеры находятся так близко и могут даже видеть то, что мы смотрим в телефонах, это кажется мне чрезмерным. У нас и так не так много приватности на турнирах, и, на мой взгляд, это уже перебор. Нам нужны пространства, где мы можем остаться наедине без съёмки», – приводит слова Алькараса Punto De Break.

