Хачанов — о возвращении на грунтовый корт: готовимся, посмотрим, как будет

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил возвращение к матчам на грунтовых кортах.

Сегодня, 6 апреля, Хачанов стартует в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло, где играет с французом Артуром Риндеркнешем.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
27
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		1
5 		0
         
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Насколько ты рад был вернуться к работе на грунтовых кортах?
— Конечно, рад. Как бы всё равно, несмотря на то что в Майами не так удачно сыграл, не так далеко прошёл, как будто бы транзишен был всё равно не такой длинный. Там пока прилетели, пока акклиматизировались, пару дней не тренировались, потом начали подготовку к грунту. Вот, плюс поехал в итоге на UTS играть. Приехали только вчера вечером, и как будто опа — уже турнир. Но, опять же, сегодня вот начали с пары, я думаю, что в любом случае это лучше, чем играть в одиночку было бы сегодня, но, в принципе, да, готовимся, посмотрим, как будет, — сказал Хачанов в интервью «Больше!».

Ранее Хачанов сыграл в паре с Андреем Рублёвым в первом круге этого турнира в парном разряде, где дуэт проиграл чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику (3:6, 4:6).

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Материалы по теме
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
