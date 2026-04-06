«Один из любимых турниров». Карен Хачанов — о «Мастерсе» в Монте-Карло

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего старта на «Мастерсе» в Монте-Карло, отметив особую атмосферу соревнований.

— Очень заметно, как счастливы игроки находиться здесь, в этом прекрасном месте. Ты согласен, что здесь, в Монте-Карло, царит особая атмосфера?

— Сто процентов. Это один из тоже, можно сказать, любимых турниров. Мне кажется, когда особенно такая хорошая погода, сразу по-другому здесь ощущается. То есть год на год не приходится, иногда здесь бывают дожди и очень холодно, но вот сейчас пока что выглядит классно, такой вид, сами корты, атмосфера начала грунтового сезона, так что здорово, — сказал Хачанов в интервью «Больше!».