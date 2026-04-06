Хачанов рассказал, что станет для него показателем удачного сезона на грунте

Хачанов рассказал, что станет для него показателем удачного сезона на грунте
14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, что станет для него показателем удачно проведённого на грунте сезона.

— Что должно произойти, чтобы ты был доволен своим грунтовым сезоном в конце?
— Я бы сказал вообще, что сейчас как бы происходит как бы транзиция с харда на грунт. Я люблю вообще грунтовый сезон. Понятное дело, что дальше вопрос, как я его отыграю. Но для меня, наверное, в любом случае сейчас, вот я бы хотел бы начать стараться не то чтобы играть на максимуме, а набирать форму. Вроде бы форма есть, но вот именно пробовать забирать матчи, чтобы было несколько подряд на одном турнире. И вот за счёт этого, за счёт объёма, я думаю, особенно на грунте ты начинаешь тем более чувствовать себя лучше. Поэтому, отвечая на вопрос, конечно же, [чтобы грунтовый сезон прошёл] не хуже того, как я сыграл в том году, и даже лучше, наверное. Ну, вот такой ориентир, потому что были годы, которые я играл результативно на «Ролан-Гаррос» очень часто, Мадрид, тот же Монте-Карло, то есть проходил в четвертьфинал, полуфинал, поэтому на это и надо ориентироваться, — сказал Хачанов в интервью «Больше!».

