Андрей Рублёв вызвал врача по ходу стартового матча «Мастерса» в Монте-Карло
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, принимающий участие в турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло, в матче первого круга с португальцем Нуну Боржешем при подаче на первый сет вызвал врача. Предварительно, спортсмена побеспокоила боль в верхней части тела. Теннисист ушёл в подтрибунное помещение, где взял медицинский тайм-аут.
Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Нуну Боржеш
Фото: Кадр из трансляции
После оказания медицинской помощи Рублёв вернулся на корт и продолжил игру.
Ранее Рублёв сыграл в паре с Кареном Хачановым в первом круге этого турнира в парном разряде, где дуэт проиграл чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику (3:6, 4:6).
«Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля.
