Медведев: если выигрываю много матчей — значит, действительно показываю хороший теннис

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей текущей форме, отметив, что его результаты напрямую зависят от уровня игры.

– Твои результаты: количество выигранных матчей, два титула, финал «Мастерса» — на бумаге всё выглядит отлично. С другой стороны, доволен ли ты сам своей игрой?

– Да, на личном опыте, на протяжении моей карьеры всегда так: ты можешь сыграть, скажем, на 10 из 10 или на 8 из 10. Но в целом, по моему мнению, многое зависит от моей игры и моих ударов. Я не из тех, кто может играть плохо, находиться не в лучшем состоянии и при этом выигрывать много матчей. Чтобы побеждать, мне нужно играть хорошо. Если я выигрываю много матчей — значит, я действительно показываю хороший теннис. Именно так я это ощущаю, – сказал Медведев в видео, размещённом на YouTube-канале турнира в Монте-Карло.