Артур Риндеркнеш — Карен Хачанов, результат матча 6 апреля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Хачанов проиграл Риндеркнешу на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло уступил представителю Франции Артуру Риндеркнешу, занимающему в мировом рейтинге 27-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
27
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По ходу матча Риндеркнеш подал навылет пять раз, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Хачанов сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Риндеркнеш далее сыграет с победителем матча между Жоао Фонсекой и Габриэлем Диалло.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Материалы по теме
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
