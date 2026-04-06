Хачанов проиграл Риндеркнешу на старте «Мастерса» в Монте-Карло

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло уступил представителю Франции Артуру Риндеркнешу, занимающему в мировом рейтинге 27-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 5:7, 2:6.

По ходу матча Риндеркнеш подал навылет пять раз, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Хачанов сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Риндеркнеш далее сыграет с победителем матча между Жоао Фонсекой и Габриэлем Диалло.