Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Нуну Боржеш, результат матча 6 апреля 2026, счёт 2:1, 1-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира АТР-1000 в Монте-Карло
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл в первом круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло соперника из Португалии Нуну Боржеша, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, и вышел в следующий круг. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 1
         
Нуну Боржеш
50
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

По ходу матча Рублёв сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Боржеш сделал пять эйсов, две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

По ходу матча Рублёв вызвал врача и уходил в подтрибунное помещение для медицинской помощи, после этого он вернулся на корт.

Соперником Рублёва в следующем круге станет победитель матча между Зизу Бергсом и Адрианом Маннарино.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
