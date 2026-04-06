Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира АТР-1000 в Монте-Карло

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл в первом круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло соперника из Португалии Нуну Боржеша, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, и вышел в следующий круг. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1.
По ходу матча Рублёв сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Боржеш сделал пять эйсов, две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных.
По ходу матча Рублёв вызвал врача и уходил в подтрибунное помещение для медицинской помощи, после этого он вернулся на корт.
Соперником Рублёва в следующем круге станет победитель матча между Зизу Бергсом и Адрианом Маннарино.
