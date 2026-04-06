Карлос Алькарас рассказал об ощущениях от возвращения на грунтовые корты

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от начала серии турниров, проводимых на грунтовом покрытии.

На этой неделе Алькарас стартует на «Мастерсе» в Монте-Карло, где ему предстоит защищать титул.

«Пожалуй, это, без сомнений, одно из лучших покрытий. Каждый раз скучаю по грунтовому покрытию, когда заканчивается сезон, сильно скучаю. Я долгое время не играл на грунте, поэтому казалось, что прошла целая вечность. Первые тренировки я проводил для того, чтобы поймать ритм и сказать себе: «Ну, пришло время снова испачкать носки». Честно сказать, невероятные ощущения от возвращения на грунт», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
