Рублёв рассказал, что принял значительное количество обезболивающих в матче с Боржешем
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло соперника из Португалии Нуну Боржеша, заявил, что во время медицинского тайм-аута выпил большое количество обезболивающих препаратов.
Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Нуну Боржеш
Во время подачи на первый сет Рублёв вызывал врача, предварительно, из-за боли в верхней части тела. Позднее он ушёл в подтрибунное помещение, после чего вернулся и продолжил матч.
«Я не знаю, что сейчас чувствует тело, потому что принял лошадиную дозу обезболивающих. Давайте подождём часов пять-шесть, а то и до завтра», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.
Материалы по теме
- 6 апреля 2026
-
15:38
-
15:38
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:34
-
13:52
-
13:45
-
13:40
-
12:54
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:13
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:18
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47
-
08:30
-
06:57
-
05:25
-
03:35
-
01:25
-
00:29
-
00:11
- 5 апреля 2026
-
23:37
-
23:15
-
23:02
-
22:37
-
21:39