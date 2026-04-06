Рублёв рассказал, что принял значительное количество обезболивающих в матче с Боржешем

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло соперника из Португалии Нуну Боржеша, заявил, что во время медицинского тайм-аута выпил большое количество обезболивающих препаратов.

Во время подачи на первый сет Рублёв вызывал врача, предварительно, из-за боли в верхней части тела. Позднее он ушёл в подтрибунное помещение, после чего вернулся и продолжил матч.

«Я не знаю, что сейчас чувствует тело, потому что принял лошадиную дозу обезболивающих. Давайте подождём часов пять-шесть, а то и до завтра», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.