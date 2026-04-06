Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рублёв рассказал, что принял значительное количество обезболивающих в матче с Боржешем

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, обыгравший в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло соперника из Португалии Нуну Боржеша, заявил, что во время медицинского тайм-аута выпил большое количество обезболивающих препаратов.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 1
         
Нуну Боржеш
50
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Во время подачи на первый сет Рублёв вызывал врача, предварительно, из-за боли в верхней части тела. Позднее он ушёл в подтрибунное помещение, после чего вернулся и продолжил матч.

«Я не знаю, что сейчас чувствует тело, потому что принял лошадиную дозу обезболивающих. Давайте подождём часов пять-шесть, а то и до завтра», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
