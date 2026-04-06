Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о старте сезона-2026: пытался развить успех, но не совсем получилось

Комментарии

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик оценил результаты, которые он показал на турнирах АТР в первые три месяца сезона-2026.

– Как ты оцениваешь свои результаты в первые три месяца сезона?
– Думаю, я начал довольно хорошо, набрал около 600-650 очков на первых трёх турнирах, в которых играл. Это, пожалуй, один из лучших стартов сезона в моей карьере. Но дальше, конечно, ты пытаешься развивать этот успех, и у меня это не получилось.

К сожалению, я рано проиграл в Дубае, а затем рано вылетел на обоих «Мастерсах» в США. Но это часть прогресса и развития. Когда ты проигрываешь рано, у тебя появляется больше времени, чтобы адаптироваться к следующим условиям, поработать и попытаться вернуться сильнее. И именно это я и стараюсь делать — хорошо начать грунтовый сезон и показать хорошие результаты, – сказал Бублик в видео, размещённом на YouTube-канале турнира в Монте-Карло.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android