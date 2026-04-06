Медведев: постараюсь перенести свой уровень игры на грунтовую часть сезона

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил готовность к грунтовой части сезона перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

– Во время турнира в Майами ты говорил об уверенности, о том, как разбираешь свою игру. После победы в Дубае и хорошего выступления в Индиан-Уэллсе ты обрёл уверенность, потом последовал не самый удачный старт в Майами. Сохранил ли это чувство уверенности перед грунтовым сезоном?

– Думаю, да. Майами получился не лучшим — всего два матча, но такое случается. Нужно рассматривать всё в контексте: если ты сделал всё возможное, но не смог добиться результата, тогда начинаются сомнения — что делать дальше. В Майами, мне кажется, я нашёл небольшую причину, почему не сыграл на максимуме в первых матчах, но подумал: «Неважно». Дубай и Индиан-Уэллс были потрясающими, и я постараюсь перенести этот уровень на следующие турниры, – сказал Медведев в видео, размещённом на YouTube-канале турнира в Монте-Карло.