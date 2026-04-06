Томми Пол — о титуле в Хьюстоне: моя игра хорошо подходит для грунтового покрытия

18-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу на турнире в АТР-250 в Хьюстоне (США). В финале турнира он обыграл аргентинца Романа Андреаса Бурручагу со счётом 6:1, 3:6, 7:5.
«Сейчас я гораздо быстрее адаптируюсь к грунту, чем раньше в начале карьеры. Мне всегда было сложно приезжать в Хьюстон после Майами и перестраиваться с хардовых кортов на грунт. Я знаю, что могу играть на равных с лучшими на этом покрытии. Моя игра хорошо подходит для грунтового покрытия — в основном всё упирается в психологический настрой.
Я играл на этом турнире много раз и никогда не уезжал с ощущением, что показал свой лучший теннис. Было приятно приехать сюда в этом году, провести несколько тяжёлых, качественных матчей. Я рад, что смог показать хорошую игру для зрителей и в итоге выиграть титул», – приводит слова Пола пресс-служба турнира в Хьюстоне.
