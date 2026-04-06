Алькарас ответил на вопрос об имеющихся у него во время турниров ритуалах

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в преддверии начала грунтового сезона ответил, есть ли у него особые ритуалы во время турниров.

«Есть определённые вещи, которые мне каждый раз нравится делать одним и тем же образом. Например, я стараюсь каждый раз использовать один и тот же шкафчик, если в прошлом году выиграл этот турнир. Но в этом году у меня забрали прошлогодний шкафчик, поэтому не знаю… Но да, есть некоторые привычки или действия, которые мне нравится делать на протяжении [игровой] недели», — цитирует Алькараса Punto de Break.

На текущей неделе Алькарас начнёт выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло.