Вавринка проиграл Баэсу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

104-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло уступил сопернику из Аргентины Себастьяну Баэсу, занимающему в рейтинге АТР 65-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 5:7, 5:7.

По ходу матча Баэс сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Вавринка подал навылет четыре раза, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 10.

Дальнейшим соперником Баэса станет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля.