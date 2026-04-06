Себастьян Баэс — Стэн Вавринка, результат матча 6 апреля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Вавринка проиграл Баэсу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
104-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло уступил сопернику из Аргентины Себастьяну Баэсу, занимающему в рейтинге АТР 65-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 5:7, 5:7.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Себастьян Баэс
65
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Стэн Вавринка
104
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

По ходу матча Баэс сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Вавринка подал навылет четыре раза, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 10.

Дальнейшим соперником Баэса станет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля.

Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Материалы по теме
Рублёв пробился во второй круг Монте-Карло. Хотя Андрею вызывали врача
