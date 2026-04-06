«В Майами играл особенно хорошо». Александр Зверев оценил старт сезона-2026

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил своё выступление на старте сезона-2026, отмтив хорошую игру на «Мастерсе» в Майами.

«Начало года было для меня очень позитивным. Конечно, хотелось бы взять какой-нибудь турнир, особенно в Майами, где, как мне кажется, я играл особенно хорошо. Матч с Янником, думаю, был более равным, чем показывает счёт. У меня были шансы во втором сете, но он выиграл «Солнечный дубль», выступая невероятно. Сейчас он лучший игрок в мире на харде», – приводит слова Зверева Punto De Break.

На «Мастерсе» в Майами Зверев встречался с Синнером на полуфинальной стадии и уступил со счётом 3:6, 6:7 (4:7).