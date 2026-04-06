Бублик: соперники теперь гораздо лучше знают, что я могу делать на грунте

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал о своём отношении к грунтовому отрезку сезона, учитывая успешное выступление в 2025 году.

– У тебя были отличные результаты на грунте в прошлом году. Меняет ли это твоё отношение к этому отрезку сезона сейчас?

– Думаю, нет. Если судить себя только по результатам, для меня это было бы довольно тяжело. Сейчас 2026 год, это уже не 2025-й, нужно готовиться заново.

Соперники теперь гораздо лучше знают, что я могу делать на грунте, поэтому они могут ожидать от меня большего и лучше готовиться.

Для меня главное — сосредоточиться на себе: правильно выполнять удары в нужный момент, быть в хорошей физической форме и бороться, – сказал Бублик в видео, размещённом на YouTube-канале турнира в Монте-Карло.

В сезоне-2025 Бублик вышел в четвертьфиналы на «Мастерсе» в Мадриде и на «Ролан Гаррос».