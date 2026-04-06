Турнир в Монте-Карло стал для Рублёва самым успешным «Мастерсом» в карьере по победам

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 13-ю победу в рамках грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Данные соревнования стали для Рублёва самыми успешными на уровне ATP-1000 в карьере наравне с «Мастерсом» в Цинциннати (США), там у Андрея тоже 13 побед, сообщает Opta Ace.

Свою 13-ю победу в Монте-Карло Рублёв одержал в матче с 50-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина.

Следующим соперником Рублёва в Монако станет 47-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.