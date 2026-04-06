«Думал, всё уже кончено». Рублёв — о непростом старте на «Мастерсе» в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал непростой старт на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв в первом круге одержал победу над 50-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина.
«Думаю, сегодня это была именно ментальная победа. В какой-то момент я уже думал, что всё кончено. Но потом смог принять ситуацию и не накручивать себя. В итоге это, конечно, сильно помогло – сначала дотянуть первый сет, а потом не зацикливаться на том, что проигрываю во втором. В какой-то момент, будто из ниоткуда, я начал чувствовать себя лучше, снова смог бороться, стал играть лучше и в итоге победил», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Следующим соперником Рублёва в Монако станет 47-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.
- 6 апреля 2026
-
19:03
-
18:21
-
18:12
-
18:04
-
17:45
-
16:56
-
16:22
-
16:19
-
15:38
-
15:38
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:34
-
13:52
-
13:45
-
13:40
-
12:54
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:13
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:18
-
10:48
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:47
-
08:30
-
06:57
-
05:25
-
03:35