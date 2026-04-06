«Конечно, я скучаю». Синнер — о том, что в 2026 году ещё не играл с Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к тому, что в 2026 году ещё не провёл ни одного официального матча с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«Конечно, я скучаю [по этим матчам]. Он заставляет меня выкладываться на максимум. Но все мы понимаем – чтобы нам встретиться, нужно дойти до финала (так как они первая и вторая ракетки мира. – Прим. «Чемпионата»). А путь очень сложный – здесь [в Монте-Карло] трудно победить любого соперника. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.