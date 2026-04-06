Стефанос Циципас — Франсиско Серундоло, результат матча 6 апреля 2026, счёт 0:2, первый круг; ATP 1000 Монте-Карло

Трёхкратный чемпион Стефанос Циципас потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), трёхкратным чемпионом (2021, 2022, 2024) которого является.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 16:25 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Стефанос Циципас
48
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В матче первого круга Циципас со счётом 5:7, 4:6 проиграл 19-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16).

Встреча Циципаса с Серундоло продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Стефанос три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Франсиско четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Серундоло в Монте-Карло станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Томаш Махач (Чехия).

Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Календарь «Мастерса» в Монте-Карло
Медведев, Хачанов и Рублёв — в одной четверти, Синнер в той же половине: сетка Монте-Карло
