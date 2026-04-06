Трёхкратный чемпион Стефанос Циципас потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), трёхкратным чемпионом (2021, 2022, 2024) которого является.
В матче первого круга Циципас со счётом 5:7, 4:6 проиграл 19-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16).
Встреча Циципаса с Серундоло продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Стефанос три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Франсиско четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующим соперником Серундоло в Монте-Карло станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Томаш Махач (Чехия).
