Жоао Фонсека одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Монте-Карло

40-я ракетка мира, 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга Фонсека со счётом 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Встреча Фонсеки с Диалло продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Жоао два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Габриэля один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Фонсеки в Монте-Карло станет 27-й номер мирового рейтинга француз Артур Риндеркнеш.