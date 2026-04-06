Жоао Фонсека — Габриэль Диалло, результат матча 6 апреля 2026, счёт 2:0, первый круг; ATP 1000 Монте-Карло

Жоао Фонсека одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Монте-Карло
40-я ракетка мира, 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 17:25 МСК
Жоао Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Габриэль Диалло
В матче первого круга Фонсека со счётом 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Встреча Фонсеки с Диалло продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Жоао два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Габриэля один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Фонсеки в Монте-Карло станет 27-й номер мирового рейтинга француз Артур Риндеркнеш.

